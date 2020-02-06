科大研全球最快檢測儀　40分鐘即知武漢肺炎結果

武漢肺炎持續蔓延，由於患者病徵不明顯，「隱形」病人隨時滿街走，如何及早發現受感染者是各地當前面臨的難題。香港科技大學研究團隊，最新研製出全球最快速檢測武漢肺炎病毒的便攜式檢測儀，新儀器利用微流生物芯片技術，從取樣到檢測結果約40分鐘內即可完成確診，較目前通用的病毒檢測方法，即聚合酶連鎖反應(PCR)檢測技術普遍耗時1.5至3個小時，效率大為提升；目前該檢測儀及試劑盒已於深圳及廣州的疾控中心應用。

科大物理學系教授溫維佳及其團隊核心成員高一博博士，今(6日)簡介此最新發明，指新型檢測儀以一個手提箱呈現，每次可同時檢測8個樣本。儀器由多項構件組成，包括一個微流生物芯片便攜式PCR儀、樣本前處理系統、生物檢測芯片和新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒。溫指儀器輕巧便攜，可用於戶外，適合各級疾控中心、海關、出入境檢驗檢疫部門、及護老院等。

高指該設備操作簡單，採用與流感快速篩查相同方式，用快篩試紙到鼻腔取樣，然後放入分析儀檢測即可知結果。取樣樣本除鼻咽抽取物、亦包括血液及糞便等。