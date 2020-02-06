防疫為港府急務　民調指逾半人撐培育本地醫生

香港研究協會一項民調顯示，有51%人滿意香港醫療服務質素；56%人認同應透過培訓或調配本地醫生，紓緩公立醫院醫生人手短缺問題。協會指推出適切的防疫及紓困措施是港府當前急務，政府日後也應落實社會改革，提高市民生活質素。

協會在上月6日至22日期間，訪問1132名市民對社會民生議題的意見，有51%人滿意香港醫療服務質素，平均較去年多2%；不滿意的有45%。面對公院醫生人手短缺問題，有56%人認為要透過培訓或調配本地醫生，另有37%人認為要優先放寬條件吸引海外醫生。

交通費對不少基層市民造成沉重負擔，56%人表示交通開支造成負擔，有38%人認為政府的公共交通費用補貼計劃無助減輕負擔；土地方面，僅13%人認為政府引用《收回土地條例》徵用私人土地對社會弊多於利，較去年跌4%；至於勞工福利，有56%人認為標準工時立法對社會利多於弊；認為壞處較多的有22%，按年升2%。

協會指，香港經歷長達半年多的政治風波，又要應對突如其來的疫情，對社會以至政府管治帶來莫大的考驗。港府當前急務是掌握民情，推出適切的防疫及解困措施。