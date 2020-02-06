物流署口罩投標價低者得　議員轟不食人間煙火

全港口罩供不應求，特區政府正採購全球口罩，物流服務署上月底招標，邀請口罩供應商提供5700萬個外科口罩。資訊科技界議員莫乃光踢爆，政府發信邀請口罩商參與投標，需在電子投標箱註冊，填一份「水蛇春咁長的表格」才可參與，而投標是價低者得。現時市場靠高價搶口罩，莫批評政府不食人間煙火。

據招標文件，物流署會與口罩供應商簽署1年合約，本月21日中午截標。莫在社交網絡平台facebook指，物流署可能誤會他的朋友公司做口罩生意，朋友表明有10個口罩可賣，開玩笑問物流署出價，便收到投標邀請信，查詢2500萬個口罩的價錢。莫指，「你而家係要去鬥高價買起人呀，價高者先買到呀傻佬！唔知澳門係唔係出張tender invitation(投標邀請信)去買起全葡萄牙嘅口罩嘅呢？」

莫的朋友王先生形容政府掃口罩方法「好鬼得意」，經過多番程序註冊及投標，而招標文件寫明價低者得，遲交貨有懲罰，反問口罩廠現在有多人不問價錢來搶貨，還會回覆政府電子投標箱嗎?

物流署發表聲明，指一直透過不同途徑搜購口罩及防疫物品，因市場供應緊張及各政府部門的緊急需要，已循多個渠道以直接採購的靈活方法向供應商取貨，以求早日鎖定貨源，並已經透過多個政府部門（包括香港經濟貿易辦事處）及個別人士轉介，接觸不同國家的供應商全球搜購口罩及防疫物品。

該署亦透過公開招標以便涵蓋更多供應商，務求盡快搜購所需抗疫物品。但現時各類防疫物品供應十分緊張，尤其是囗罩，有些地區更實施出口管制，所以採購工作十分困難，但該署會繼續透過不同途徑盡力採購所需物品。