眾食品供應商派定心丸　香港糧食供應穩定

內地糧食生產線或受武漢肺炎疫情影響生產進度，港人近日紛紛搶購米、罐頭及廁紙等糧食和日用品。香港多個食品供應商代表今日(6日)召開聯合記者會，指糧食大致供應穩定，加上囤積過多食品或會因品質變壞而造成浪費，呼籲市民理智適量入貨。

香港食品委員會主席吳永恩表示，各商會確認糧食供應穩定，希望市民信任業界，不再搶購貨品。他認同政府加強檢疫貨關的措施包括要求司機填寫健康申報表、量體溫及消毒車輛輪胎等，但反對隔離貨運司機14日，否則會妨礙貨運供應。身兼港九果菜行工商總會副會長的吳指，目前每日有2200公噸的蔬果輸港，貨源無因疫情而短缺，菜價會隨農曆年假結束而回落。

香港米行商會理事長陳建年指米屬政府管制貨物，業界規定要有充足存貨及供應，本港目前有逾2.4萬噸貨量，能滿足港人一個月所需。各零售商近日貨架被搶購一空，因肺炎疫情在農曆年間發生，運輸業仍未完全復工所致，他提醒市民不要囤積過多米，以免變壞造成浪費。香港逾9成的米從泰國及越南入口，中國僅佔7.7%。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅指港有6成豬肉由廣東省供應，過往內地發生豬瘟時雖令豬肉供應減少近5成，但內地仍維持供港，相信今次不會因疫情而影響供應量。供港豬場過年前已呼籲員工暫不要回鄉度歲，故「人多豬多」，本港三間豬肉供應商也會加密入貨。

海鮮供應方面，香港海鮮業聯合總會主席李彩華指廣東省已下令內地漁業工人自我隔離14日，故內地供應會減少，業界已增加進口外國海鮮。香港豐貴堂蛋業商會理事長楊金炎表示，雞蛋供應及價格仍穩定，雞蛋屬新鮮貨，業界能滿足香港市場每日500萬隻蛋的需求。

批發及零售界議員邵家輝呼籲市民理性計算廁紙等日用品的消耗量才適量入貨，避免囤積貨品令供應更緊張。