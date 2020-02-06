西醫楊詩詠未及時監察病人血糖　接受紀律聆訊

註冊西醫楊詩詠被指控於2014年1月至3月，未能有效監察及管理處方藥物「可致律」(氯氮平)(Clozapine)的副作用，亦未能及時監察病人於同年3月進行的血糖水平結果，以及未能為病人急升的血糖指數提供合適的治療方式。醫務委員會今(6日)就有關案件展開紀律聆訊。

案情指患者在2013年8月起在青山醫院接受精神科治療，至2014年3月留意到事主體重大幅增加，遂於3月5日為他做空腹血液檢查，檢驗血糖血脂指數。化驗所翌日完成報告，但楊同月12日才於信箱取報告觀看，當時沒發現患者的血糖指數遠超正常指標。患者其後在2014年發燒，意識模糊，被測出血糖指數嚴重超標，轉送屯門醫院搶救後不治。

楊的代表律師求情時指，她為事件感到後悔，並作出不同措施避免日後出現同類型情況，如致力處理病人投訴等。另外，楊獲患者母親撤銷投訴，並感謝楊照顧患者以及作為其另一兒子的醫生。

同時，楊獲多位同僚的求情信，當中包括青山醫院及小欖醫院行政總監林明醫生等。求情信指楊為其中一位在相關領域最優秀的臨床醫生，盼其能繼續在心理健康層面上幫助病人。

研訊小組主席劉允怡稱楊是好醫生，獲得不少同事、護士、病人及上司支持，並為她撰寫求情信。劉稱最重要是楊知錯，相信其重犯機會低，並盼她能繼續服務患者及社會。