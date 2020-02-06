深圳灣港珠澳橋香港口岸公共交通周六調整　詳情一貼睇晒

嶼巴B2線由2月8日起調減班次至每30分鐘一班。

因應政府昨(5日)公布進一步壓縮香港與內地的跨境人流的防疫管制措施，運輸署發言人今日(6日)表示，由周六(8日)起，往來深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸的公共交通服務會作出調整。

一、深圳灣口岸

(i) 本地公共交通

往來深圳灣口岸的新大嶼山巴士(嶼巴)第B2X(天耀邨—深圳灣口岸)號線、城巴第B3(屯門碼頭—深圳灣口岸)、第B3A(山景邨—深圳灣口岸)及第B3M(屯門站—深圳灣口岸(循環線))號線，以及新界專線小巴第618(天恩邨—深圳灣口岸)號線將暫停服務。

另外，嶼巴第B2(元朗站—深圳灣口岸)、第B2P(天慈邨—深圳灣口岸)號線及城巴第B3X(屯門市中心—深圳灣口岸)號線將會繼續提供服務並調減班次至每30分鐘一班。

(ii) 跨境巴士

使用深圳灣口岸的跨境巴士將會暫停服務。市民如有需要往來該口岸，可以使用仍然提供服務的本地公共交通(包括專營巴士及的士)。

二、港珠澳大橋香港口岸

(i) 本地公共交通

往來港珠澳大橋香港口岸的嶼巴第B4(機場(客運大樓)—港珠澳大橋香港口岸(循環線))及B6(滿東邨—港珠澳大橋香港口岸)號線的服務時間將縮短為每日上午7時至晚上11時，班次將調整至每60分鐘一班。城巴第B5(港珠澳大橋香港口岸—欣澳公共運輸交匯處)號線，將會調減班次至每45分鐘一班。專線小巴第901(迎東邨—港珠澳大橋香港口岸(循環線))號線將暫停服務。

(ii) 跨境巴士

港珠澳大橋香港口岸的粵港跨境巴士將會暫停服務。港澳跨境巴士將會維持有限度服務。

穿梭巴士服務(金巴)(只限港珠澳大橋香港口岸)將提供有限度服務，澳門線會調減班次至約每30至60分鐘一班，珠海線則調減至約每60分鐘一班，並會視乎乘客需求再調整服務。

運輸署會密切留意上述兩個口岸調節後的公共交通服務情況，並會與各營辦商保持聯絡以按需要調整服務。乘客宜留意政府公布最新的跨境交通消息。