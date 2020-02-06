發展局5年耗6000萬元　設實驗室助開發APP　

發展局計劃設立地理空間實驗室，開發具創意又利民便民的流動應用程式。

發展局計劃設立一個地區為本的地理空間實驗室，提供平台讓政府透過活動接觸普羅大眾，特別是年輕一代、應用程式開發者、初創公司，共同探索空間數據價值及應用，開發具創意又利民便民的流動應用程式。

當局計劃在市場租用地方，設立地理空間實驗室，目標是年底投入服務。未來5年涉及6000萬港元非經常開支，當中包括租金、裝修費用、聘請專業服務人員、採購設備、舉辦活動等。

當局表示，地理空間實驗室也能讓政府聽意見，務求以最佳方式設計空間數據共享平台入門網站，確保其設計和日後發展過程能配合社會及業界需要。實驗室將提供工作空間、培訓室、會議室、裝有地理信息系統軟件的高端電腦和雲端系統託管服務，亦可同時帶來多方面效益，包括讓初創公司、年輕一代和具有創意思維人士集思廣益，一同討論、探索、交流開發具備空間數據的網絡應用程式。

地理空間範疇的專家將派駐實驗室，提供指導或輔助服務，支援各個概念驗證項目、提供基本地理空間技能培訓課程、舉辦研討會工作坊等。而為配合政府重視推動科學、科技、工程及數學教育的政策，實驗室可定期為中小學安排講座及工作坊，以助學生掌握21世紀所需的地理空間技術和知識，例如地理信息系統、無人機等。