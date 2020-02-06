政Whats噏：陳智遠批政府防疫差　民怨快大爆發

政府喺後日(8日)凌晨開始，所有經內地入境香港嘅人士都要隔離檢疫14日，有人憂影響內地貨物輸港，市面即出現糧油食品及日用品搶購潮，清空晒貨架。食物及衞生局前政治助理陳智遠今(6日)喺Facebook貼文，話重演2003年沙士搶米搶糧嗰一幕，雖則當時係因愚人節有人同香港人開咗一個玩笑，訛稱香港被列「疫埠」而引起，然而相隔17年，當年爆發嗰種民怨同依家好相似。

陳智遠喺2008年加入政府「熱廚房」前，曾經參與智庫工作。佢話喺2003年已開始寫時事評論，市民搶購廁紙嘅情況令佢諗起當年沙士時亦曾出現過，嗰日係4月1日愚人節，有個人同香港人開咗一個玩笑，喺網上訛稱香港被列為「疫埠」，市民唔能夠離開居所，否則會重罰，又話明眼人當然知道呢個係惡作劇，但係當時人心惶惶，謠言一出，全城蜂擁去超級市場搶米搶糧。

佢當時寫咗篇文「全城中伏」嘅背後，隱含咗人心嘅不安、對前景未明嘅恐懼，及抑鬱情緒慢慢轉化成失望、悲情及憤怒，再昇華至史無前例嘅民怨，但係17年過去，今次就到全港「一罩難求」，之後謠言滿天飛，全城瘋狂搜刮廁紙，連M巾、避孕套都唔放過，之後大家大概會好似當年「疫埠」謠言一樣，對呢種莫名其妙嘅事一笑置之，但現今社會嗰份躁動，太似曾相識嘞！

雖然政府已澄清貨運維持不變，從事物資同食品往來兩地嘅人士唔需要隔離，但係口罩短缺呢件事暴露咗政府嘅缺失，又點樣可以穩定民心，陳智遠講嗰份躁動似曾相識，都算講得好含蓄，相信佢係警告緊政府，防疫做得咁差，民怨好快大爆發。班政府高官收唔收到？