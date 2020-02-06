城大明起網上教學　千份之二內地研究生想退學

本港多間大學因武漢肺炎疫情而停課，香港城市大學有內地研究生不滿網上教學安排，認為網上課程質素未能保證及未能享用校園設施，要求退還學費。城大發言人指，校方向所有學生提供網上教學、退學及休學等3個方案給學生考慮，近日向所有修課式研究生發出問卷調查，有不足千份之二的修課式研究生會考慮申請退學。

城大發言人指，因應近日新型冠狀病毒發展不明朗，大學以學生和教職員的安全為重，在平衡安全及師生的需要，決定由‪明日(7日)起直至另行通告，所有課堂將按照原定上課時間表進行實時網上教學；所有課堂將進行同步錄影，供未能參與實時網上課堂的學生收看。

發言人續指，經校方與不同群組的學生溝通後，明白學生對是否仍然留校學習有不同的關注，校方經審慎考慮後，提供下列3個方案供所有學生（包括本科生及修課式研究生）考慮，包括按照大學的原定安排參與網上課堂；申請退學，毋須繳付下學期學費；申請休學，保留學籍。

該校近日陸續與不同的學生群組直接面會，闡述網上學習的方案，並不會影響大家的學習進度，同時表明校方尊重學生的不同需要，提供以上方案。因疫情不明朗，大學已竭力尋求理想的解決方案，減少對教學、研究和學習的影響。