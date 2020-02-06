商販缺乏防疫物資難開舖　盼政府支援

為預防武漢肺炎擴散，政府及部分私人企業均實施員工在家工作安排，惟售賣日用品的商販要繼續營業。有商販聯盟今(6日)指業界會盡力調配資源抗疫，惟目前防疫物資短缺，盼政府支援。

「販商抗疫連線」召集人陳錦榮指，商販是零售的前線行業，抗疫期間仍要繼續營業供市民購買日用品，惟業界缺乏口罩及洗手液等防疫物資，聯盟已從泰國及新加坡訂購口罩，相信數量不足以應付18區街市商販所需。他又指從外地訂購一盒口罩動輒過百元，但目前疫情嚴峻不得不訂。

對於香港周六(8日)凌晨起將要求包括港人在內的內地入境人士接受強制檢疫14日，議員郭偉強認為港府應安排具體的貨運豁免措施，因很多跨境司機要頻繁出入境，部分中港家庭或因此「手停口停」，影響各區商販的貨源供應。

議員葉劉淑儀表示跨境司機需往來兩地工作，政府全面封關會嚴重打擊行業生計，建議政府轉為要求內地來港司機出示有效健康證明，或在關口轉交香港司機開車運貨。對於有聲音促請政府封鎖機場，葉認為做法不可行，因目前美國、澳洲等國家無禁止港人入境，香港主動封鎖機場只會引起更大恐慌。