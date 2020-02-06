14天強制檢疫周六生效　深圳灣口岸逾萬人趕衝關

乘搭巴士往來深圳灣口岸及元朗站的人流未見大增。(袁志豪攝)

武漢肺炎疫情持續擴散，自周六(8日)凌晨起，所有從內地入境人士需接受強制檢疫14天。東網記者今午(6日)到位於港鐵元朗站的B2路線巴士總站查看，發現乘搭該巴士由深圳灣口岸往來元朗港鐵站的人流未見大增，載客量只有約40人。惟有乘客透露，口岸人流較平日爆滿，相信有1、2萬人，認為港府應盡快全面封關阻截傳播鏈。

乘搭B2巴士到港的陳先生指出，自己居於深圳，每日往返中港從事資訊科技工作，因擔心強制檢疫措施影響工作，將搬回香港暫住一段時間，並指強制檢疫無大效用，只能減低部分人流。他指，今日口岸的人流明顯較多，目測約有1、2萬人，認為港府堅拒全面封關，只會導致人潮湧至深圳灣口岸過關。

陳小姐則陪同內地友人候車，她認為強制檢疫措施能防止疫情擴散，「唔使佢哋喺啲人多嘅地方走嚟走去」。至於全面封關，她相信部分人或有迫切需要往來中港兩地，封關會帶來很大不便，不應一刀切。她又指，「好難講(封關的)防疫作用」，惟部分人欠缺衞生意識，未戴上口罩就外出。比起封關，她認為市民做好自身的防疫措施更為有用。

居於惠州的港人譚女士表示，每月會回港1周探望兒子，她認為強制檢疫措施有效減低中港兩地人流，「一般大陸啲人都唔會落嚟㗎啦」。如港府日後全面封關，譚指屆時會留在內地，待疫情過後才回港。