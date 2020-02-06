港大安排非本地生入住酒店隔離　區議員憂變社區播毒

武漢肺炎疫情蔓延至社區，香港大學早前在西環今旅酒店租用多個房間，供數百名返港非本地學生入住作自我隔離。中西區區議會今午(6日)召開特別會議，有區議員批評港大做法不透明，並就事件提出動議，反對港大安排非本地生入住民居旁的舍堂，並要求他們安排非本地回港學生入住遠離民居的度假中心作自我隔離。

提出動議的區議員楊浩然表示，有街坊投訴有學生在區內「通街走」，而且港大只依賴學生自行申報，關注校方是否有方法保證學生能24小時留在酒店。他提到，現時深圳已成第三大疫區，擔心這些學生即使不是從湖北省回港，但仍有傳播病毒風險。

區議員何致宏提到，在疫情蔓延的情況下，有不少中西區街坊均有恐慌，認為即使港大按衞生署指引處理，但仍不足釋除市民疑慮，而海洋公園和機場均有酒店，且遠離民居，關注為何港大不選擇這類酒店，而是選擇近民居的酒店。

港大學生、區議員梁晃維則認為，港大為非本地回港生安排入住酒店隔離，已是拿出誠意，但認為校方在行政上應要增加透明度，避免好心做壞事。他表示，港大在農曆年初三才安排學生入住酒店，關注校方有否跟進在新年前回港的非本地生。

港大入學及學術交流部副總監/中國事務副總監黎慧霞表示，校方在中西區只安排75位學生入住今旅酒店，由入住至今，沒有任何一位有發燒或徵狀，每日亦有專業護士為學生量度體溫及提供報告，並與居於酒店的學生設有手機群組，在收到投訴後會於群組內提醒學生，不能離開酒店。

黎表示，曾找過校內空置樓宇，而且有物色過位於離島的酒店和營地，但對方未能提供地方。她又指，校方現時與5至6間酒店接洽，但只有中西區今旅酒店、位於南區和觀塘區的如心酒店和油尖旺區的逸東酒店有學生入住，人數有逾300名，而今旅酒店方面，在上月29日起計算15天後，暫時不會再有其他學生入住。

至於費用方面，港大副校長（大學拓展）田之楠在會上未有正面回應，僅指並非由納稅人支付。港大學生事務長梁若芊表示，有其他學生仍未回港，校方亦曾與他們聯絡，並勸告他們不要回來，避免他們在回港期間受感染，當中有學生亦樂意與校方合作。