清潔工缺口罩求助政府無門　聯盟威脅發起工業行動

武漢肺炎疫情肆虐下，香港市民「一(口)罩難求」，香港環境衞生業界大聯盟今(6日)指出，現時香港衞生業界的口罩供應緊張，多家公司的口罩訂單被中斷，只可靠小量存貨支撐，其中有一間4000人的公司僅剩1萬個口罩，只夠2天所需。聯盟促政府調撥500萬個口罩予業界應急，同時呼籲勞工處、食環署、康文署等官員及物業管理「特事特辦」，不要留難沒有口罩的從業員，甚至對其作出處分。

香港環境衞生業界大聯盟召集人甄瑞嫻表示，全港25萬名衞生工作業員最基本需要每人日均1個口罩，在環境較差工作的人員更需要2至3個口罩，整個行業每日約需超過35萬個口罩。甄又指，有工人已經重用同一口罩、甚至多日不戴口罩，她警告若清潔工作在最後停工，只會增加疫情在社區蔓延的機會，如果工人因自身安全而拒絕在沒有口罩的情況下工作，企業並不會勉強員工。

她續指，聯盟早在周一(3日)已去信特首，希望政府可協助業內缺乏口罩的問題，但至今仍沒有收到任何答覆。她指食環署早前曾指，若發現有清潔工沒有戴口罩，會轉交勞工處跟進，她批評此舉不近人情。甄稱，發現許多承辦商服務費被拖延的情況，促政府盡快支付外判服務費用，否則業界或會發動工業行動。

環境服務從業員工會會長馮耀宗表示投訴，起碼10至20間公司已被政府拖欠服務費逾3個月，估計總數逾3000萬港元。他又指，周六(8日)起實施強制所有由內地入境香港的人士隔離14天，或會加劇業內人手短缺的問題，由於部分業內人員居於內地，每日進出香港上班，在實施管制後或會直接不到香港，令前線人員進一步減少。