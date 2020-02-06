武漢留守官員Fb放風　正研方案助滯留港人「散水」

湖北武漢市爆發新型冠狀病毒導致人心惶惶，當地疫情嚴峻，更已出現大量死亡個案。香港駐武漢辦主任馮浩賢留守武漢，今(6日)透過社交網絡平台Facebook向市民交代情況，指正透過電話等途徑發布消息，亦與不同省份的各部門聯絡，協助照顧在內地的港人，香港的同事正研究可行的「散水」方案。

馮浩賢在Fb發文指正透過電話、微信、電郵等方式，向處於內地的港人發布消息，同時正與內地不同省、市各部門聯繫及收風。他指，很大部分正處於內地的港人想盡快回港，而香港的同事正研究可行的散水方案，但因涉及約2000人，又分散在省內不同地方，更需要經過檢疫，表示問題令人頭痛。至於部分長期病患者需要的藥物，他表示入境處及衞生署的人員正想辦法將藥物運送至武漢。

他又表示，武漢市面散播不少謠言，當中包括美國領事館人員撤退時留下生化武器。他笑稱，美國在武漢的總領事館辦公室就在他辦公室的樓上，如果留下生化武器，相信他早已中毒致死。最後，他就未能和女兒慶祝生日向其致歉。