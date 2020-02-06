全港社區抗疫連線成立提4目標　監督政府籌集防疫物資

武漢肺炎疫情持續，更有社區爆發迹象，防疫物資短缺下，市民人心惶惶。港、九、新界30多位社會人士今日(6日)成立「全港社區抗疫連線」，並由身兼召集人的陳振彬和張學明擔任發言人。連線提出4大目標，包括廣泛收集民意並監督政府、籌集防疫資金和物資、加強社區抗疫宣傳，以及全力採購防疫物資和生活用品，並以「社區抗疫、你我出力」為口號，向社會傳遞正能量。

陳振彬指出，連線將於全港18區開展10項防疫抗疫行動，包括在各區進行消毒、在確診個案樓宇設立服務點、提供線上線下醫療服務，以及為有需要人士提供防疫物資和生活物品等。他指，連線目前已於全港各區派發接近56萬個口罩、3萬個防疫包和數萬個防疫知識手冊予市民，並會優先照顧各區長者、殘疾人士和綜援戶等。

陳發言時又重提香港17年前爆發的沙士疫情，呼籲市民要攜手同心、眾志成城，並繼承獅子山精神，指出當年香港能夠擊退沙士，17年後香港亦能夠擊退武漢肺炎。他又提到現時醫療物資短缺，批評有部分人士別有用心地造謠，觸發市民四出搶購各種物資，提醒市民不要自亂陣腳。

多位醫生亦有出席啟動禮，食物及衞生局前局長高永文指，今次武漢肺炎疫情嚴峻，更出現社區爆發迹象，未來7至10天是最關鍵時刻，期望政府採取有效和果斷的防疫措施。他提到，抗疫不僅需要社區參與，並指醫療體系完整性是最關鍵。高指，雖然醫護人員罷工的出發點是善意，但政府亦有充分諮詢專家意見，衷心呼籲前線醫護人員緊守崗位、照顧好病人，重申這是醫護專業操守的底線，在任何時刻都不能夠降低。