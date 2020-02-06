旺角藥房售虛假生產日期口罩　海關檢6.8萬個問題產品

香港海關打擊無良藥房出售虛假說明口罩。海關於上月27日起，開始進行代號「守護者」的特別行動，全面巡查、試購及檢視各區出售的外科口罩。行動至今已進行11天，海關人員於上月30日在旺角1間藥房檢獲共68,000個懷疑附有虛假生產日期的外科口罩，現正就口罩來源作出調查。案件仍在調查中。

截至昨日(5日)，海關已就口罩零售點進行逾6000間次巡查，試購超過50個樣本，並就當中20個樣本完成真菌菌落總數測試，全部符合標準，暫未發現有違反《消費品安全條例》。餘下樣本的安全測試仍在進行，結果會於完成後公布。相關樣本由各區的連鎖店、藥房、藥行及日用品店購得，再交予政府化驗所測試。該20個已完成測試的樣本分別為15個具包裝及5個散裝外科口罩產品。

海關表示，「守護者」行動會持續進行，人員會繼續巡查外科口罩零售點，並進行試購，以確保市面上外科口罩均符合《商品說明條例》及《消費品安全條例》。海關強調，如發現任何涉嫌違法行為，會立即作更新公布。

根據《消費品安全條例》，任何人如進口、製造或供應未能符合一般安全規定的消費品，即屬違法。違例者首次定罪最高可被判罰款10萬港元及監禁1年，而其後各次定罪最高可被判罰款50萬港元及監禁2年。

根據《商品說明條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，或銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。