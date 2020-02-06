中西區會通過動議　反對西營盤賽馬會診所為武肺指定診所

武漢肺炎個案不斷增加，對於有指港府會啟動指定診所機制，有中西區區議員今午(6日)在特別會議上提出動議，反對西營盤賽馬會普通科門診診所成為指定處理武漢肺炎的專門診所(下稱「指定診所」)，並獲通過。對於衞生署未有派員出席會議，僅提供書面回覆，多名區議員表示不滿，批評政府「收收埋埋」，更有區議員要求去信譴責。

民政署秘書處解釋，衞生署指其人手正全力處理抗疫工作，故未能派員出席會議，但會提供書面回覆。中西區民政專員黃何詠詩表示，會在會議上聆聽議員意見，並通知相關部門，冀議員諒解。衞生署的書面回覆則未有提到關於診所事宜，僅提及口罩需求、檢疫安排等。

有份提出動議的區議員伍凱欣批評，政府當局是自吹自擂，未有回應議員提問，她曾向當局問及指定診所的準則、會否設隔離區等，政府都無回應，認為政府不開誠布公，會令市民不會安心。

另一名區議員黃健菁提到，多達5000名堅尼地城居民曾聯署，反對堅尼地城賽馬會診所作為指定診所，批評政府至今未公布指定診所地址，認為愈遲公布只會令市民愈反感，並關注屆時病人到診所的安排。

黃何詠詩則表示，醫護人員人手緊張，工作量繁重，並指即使沒出席會議，不等於不理會區議員意見，而據其理解，指定診所是有需要才會用，而且是作分流之用，並會處理輕微個案。