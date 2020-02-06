揸大膽車超速運毒斷正　警拘26歲無業漢檢可卡因

警方新界南總區交通部執行及管制組警員，今日(6日)下午5時許，在荔枝角青沙公路往九龍方向近昂船洲大橋，用雷射槍偵測車輛有否超速。期間，偵測到一輛黃色私家車，以時速90公里駛過，比現場限速50公里，超速40公里，警員遂通知在興華街西支路的同袍截停該輛私家車擬票控。

私家車男司機面對查問時，神色慌張，警員要求他出示駕駛執照，他亦支吾以對，僅出示身份證讓警員查看。警員認為有可疑，於是搜其身，在其胸前一個袋內發現一個透明膠袋，袋內檢獲13小包懷疑可卡因毒品。警員繼而打開車內首飾箱檢查，再於一個透明膠袋內搜獲80小包懷疑可卡因，檢獲的毒品共重約28克，市值約5萬港元。另外，警員於首飾箱內發現屬於2男1女的身份證、證照及回鄉卡。

警員經初步調查，揭發司機沒有駕駛執照，私家車向朋友供用，有人亦承認當時駕車由新界運送毒品到市區進行買賣。因此，警員以涉嫌販毒、無牌駕駛等罪名，將該名報稱無業的26歲男司機拘捕，並召來緝毒犬搜查私家車，查看有否其他違禁品。警方將追查疑犯是否有黑幫背景、及聯絡車主了解情況。案件交由葵青警區刑事調查隊跟進。