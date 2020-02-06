中國留學生寧坐14日「隔離監」　經港再赴澳洲升學

特區政府要求經內地入境的所有人士都要強制檢疫14日，圖阻嚇旅客出入境內地，以壓制疫情在社區擴散。不過，此政策對急於回到澳洲升學的內地留學生而言，起不了阻嚇作用。據悉由於目前澳洲政府禁止所有曾往內地的外籍旅客入境，有正身處內地的澳洲留學生，正計劃入境香港坐「隔離監」洗底，再經返回澳洲升學。

有女兒在澳洲升學的市民指，澳洲禁止曾到過內地的旅客入境，令到一眾在內地的留學生不能回去升學，因此就算來港後要被隔離，部分人仍選擇來港「洗底」，之後再前往澳洲，便不會被發現曾到過內地，而該漏洞與他國封關完全不准到過內地的人士入境不同。據其了解，已有不少在內地的留澳學生計劃來港再到澳洲。

澳洲政府因應武漢肺炎疫情，上周六(1日)宣布禁止非公民、永久居民及其直系親屬入境，大批中國留學生受影響。據澳媒報道，一名中國留學生經香港轉機返回澳洲昆士蘭，過關前將入境登記卡的出境地改為香港，最終獲放行。