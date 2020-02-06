網傳退休消防踩場　怒斥醫護罷工無恥

一名自稱退休消防員持手機拍攝在街頭參與罷工的醫護人員，雙方互相對罵。

醫護罷工已連續第4日，網上流傳一名自稱退休消防員在街頭與罷工醫護對罵的短片，片長約兩分半鐘。片中可見，數名支持罷工的醫護在街頭派發宣傳單張時，一名自稱退休消防員突然「踩場」，質疑醫護人員支持封關時，為何要罷工，令深切治療部的嬰兒無人照顧，又指自己當消防員時，「唔會話Order(指令)唔啱，就唔入火場救人」。

該名自稱退休消防員言談間非常「勞氣」，他批評醫護曾宣誓要照顧病人，但現今竟參與罷工，他心痛地指在深切治療部的嬰兒正等候醫護照料，「得1個護士睇20個BB，(罷工醫護)竟然咁麻木，唔照顧啲BB」。有醫護隨即反駁指，「所有BB都有人照顧，請你放心」。

退休消防員未有平息怒氣，繼續指斥醫護太過無情：「當我哋救火時，唔會話Order唔啱，我哋就唔入火場救人，裏面死咗人，我哋都要照入去，你哋唔能夠即刻走人，人工又照出，你哋好無恥！」醫護則反駁道：「無防火衣時你係咪照入火場？」