政Whats噏：區議員圍插係垃圾　民政專員激動反駁

最近武漢肺炎疫情大爆發，唔少打工仔都要在家工作，公務員都唔例外。但正正因為公務員在家工作，所以有部分區議會秘書處職員無法去區議會協助開會，中西區區議員甘乃威唔止就事件提動議，仲鬧爆秘書處荒謬，質疑佢哋係咪連返區議會開個門都驚有肺炎。

話說因應武漢肺炎，先後有多個區議會就事件召開特別會議，不過因為公務員要在家工作，所以未能為部分區議會提供支援，最終有區議會要喺街頭開會，甚至大搞山寨會議。

今日(6日)就到中西區區議會就事件開特別會議，雖然區議會秘書處有出席會議，不過民主派區議員依然都係照提動議，炮轟政府要區議員喺走廊開會係侮辱，其中甘乃威提到《區議會條例》寫明由區議員界定秘書職責，點解叫秘書開門都唔肯，質疑係邊個決定，仲直斥「垃圾」。許智峯就希望民政專員承諾，唔好因為疫情而提供唔到服務，仲認為咁樣就係疏忽職守。

明明都有現身開會都要畀區議員鬧，中西區民政事務專員黃何詠詩初時都解釋番，話唔係中西區區議會開唔到會，而其他區嘅民政專員之前都解釋過原因。後來佢再回應區議員時，就話秘書處同樣都係公務員，作為政府要盡量帶頭減低風險。佢重申自己尊重議會，唔會破壞議會制度，仲話有緊急情況就會出席會議，做到嘅一定會做，但自己作為部門之首都要保障秘書處同事嘅健康。而佢回應時仲愈講愈激動，耳仔都紅埋添，唔通係覺得太委屈？