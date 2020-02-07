警員疑濫用警車運口罩予親友　警隊展開紀律調查

在武漢肺炎陰霾下，本港「一罩難求」，惟有市民拍得有警員疑將由政府取得的口罩交予親友。警方回應指，涉事口罩由相關警務人員自費購買，並非政府防疫用品被用作私人用途；但正就事件中警車的使用問題展開紀律調查。

有市民的車Cam於上星期拍攝到，顯示有一名警員駕駛一架警車，在石硤尾大坑東邨東海樓外，將兩盒懷疑是來自政府的口罩交予一名女子，警車其後離開。

警方發言人表示，西九龍總區交通部已了解事件，初步調查顯示，涉事口罩由相關警務人員自費購買，當中沒有政府防疫用品被用作私人用途。

發言人續指，警方正就事件中警車的使用問題展開紀律調查。警方非常重視人員的操守。如果任何人員涉嫌違反紀律，警方必定嚴肅公正調查及處理。

另外，對於網上流傳照片，顯示香港警隊將一批口罩寄予內地，警方發言人表示，經了解事件後，得悉一名警務人員以個人身份購入一批韓國口罩，並捐贈予武漢醫護人員。今次捐贈純屬該人員的私人意願，與警隊無關。

發言人稱，警方已經訓示有關人員，在未經許可下，不得以警隊名義作出任何捐贈行為。