東方日報A1：公院仆直　誰來抗疫

武漢肺炎肆虐，醫護界不滿政府拒絕全面封關及處理疫情表現，罷工行動已踏入第五日。醫管局員工陣線昨與醫院管理局進行閉門談判，惟終談判破裂。工會表示，昨有六千三百多名醫護人員罷工，工會對會面極度失望，批評局方漠視員工訴求，包括無法確保提供足夠防護裝備，亦沒有公開承諾不對罷工醫護秋後算帳，呼籲會員今日繼續罷工。醫院管理局表示，醫護罷工令急症服務最受影響，社會各界批評醫護人員繼續罷工，是以病人生命作威脅。

工會副主席羅卓堯昨早表示，若談判不成功，有機會延長罷工行動，甚至有可能出現醫護集體辭職情況，警告醫管局要為此承擔責任，而後果卻要全港去面對。他又說，武漢肺炎疫情開始有社區爆發迹象，醫管局對工會的五大訴求卻未有回應任何一項，關口未封便叫醫護復工，如同推醫護去死。惟工會主席余慧明晚上否認有計劃集體請辭，只批評醫管局管理層無誠意解決問題。對於工會曾稱，如出現社區爆發就考慮停止罷工，羅卓堯則表示會考慮專家意見及與會員商討，沒有說過會確切擱置罷工。

對於醫護反映保護裝備不足，甚至要配給，余要求醫管局公布物資存量，面對社區爆發風險，有機會令普通病房都需要高規格保護裝備。而封關之餘，醫護貼身安全亦是重要訴求，醫護未肯定防護裝備是否足夠，影響士氣，批評當局對前線的支援、防護裝備及隔離病床提供不足，是防疫災難。

醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯指昨有五千人缺勤，當中包括二百二十多名醫生、三千多名護士及逾九百名專職醫療人員，而急症服務最受影響，因有二百多人缺勤，部分急症病房不能使用，癌症手術要延期，部分新生嬰兒深切治療部亦要關閉，但亦有醫護人員回心轉意，重返工作崗位一段時間。至於會否秋後算帳，醫管局行政總裁高拔陞則未有正面回應，僅稱︰「每個個案去睇，情理法兼備，跟勞工法例同醫管局人事規則去做。」

參與罷工的鍾小姐希望醫管局提供足夠裝備，令工作得到保護。她指出，若連N95口罩都不足時，對工作環境並無信心。同樣參與罷工的葉先生批評政府由醞釀罷工開始，防疫措施如「擠牙膏」，希望外界關注醫護平日承受很大工作壓力，曾有夜班只有兩名護士，卻要負責照顧四十至五十名病人。

前來就醫的病人唐先生則批評罷工影響求診病人，他昨等候逾一小時，較以往等候時間長，故並不支持罷工，認為罷工醫護不但救不了病人，還連累同事，令同事工作量增加。

此外，網上流傳一名自稱退休消防員在街頭與罷工醫護對罵的短片，片長約兩分半鐘。片段顯示數名支持罷工的醫護在街頭派發宣傳單張時，一名自稱退休消防員踩場，質疑醫護人員要求封關及為何罷工，令深切治療部嬰兒無人照顧，又指自己當消防員時「唔會話order（指令）唔啱，就唔入火場救人。」

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