網民熱話：次次揮手截錯車？　寸爆車長舌戰等車伯伯

巴士站揮手唔上車，隨時惹火車長。近日網上流傳一段巴士車長大戰等車伯伯片段，伯伯疑似屢次「揮錯手」，引起車長不滿，雙方雖然口角，對話卻非常盞鬼。網民看後表示：「大壓力啫，大家relax」。

網民Chiming Wan昨日（6日）於Facebook群組「馬路的事討論區」上載相關片段，事發在觀塘警署巴士站。當時正值晚上，天色昏暗，一名伯伯在巴士站揮手截停巴士，誰知巴士「埋站」後伯伯卻沒上車，引發車長不滿：「遞完手又唔搭車，唔係第一次喇喎。」伯伯不服反擊：「遞錯手唔得？」質疑車長「鬧人」，車長隨即否認：「冇鬧過你」，又轉向乘客：「我話佢唔係第一次遞完手唔搭車，咁樣叫鬧佢？」

整場爭執，車長在氣勢上似乎「略佔上風」，惟伯伯仍不服輸：「抵你揸一世巴士」。車長聽後反指：「我返工為興趣」，又強調：「我見你次次遞手，跟住次次都唔搭」，斥伯伯拖累全車乘客。片尾伯伯看情形不妙，再次晦氣說：「抵你嚟緊三世都揸巴士！」車長不再糾纏，關門駛去。

片段發布後，有網民指：「可能夜晚佢視力唔好，無謂計較咁多，同佢嘈太多會顯得唔夠大方」，但隨即有人反駁：「依家啲巴士燈牌...盲都睇到喎...」，又指伯伯鬧人「揸一世巴士」大有問題，「揸巴士好失禮咩？個個揸到巴士㗎？難得有份工又可以係興趣！」亦有網民稱錯不在一方：「大家都有問題，拎條片出嚟嗰個就最大問題，小事化大，製造問題。」

網民有話說：

Ivan Nam：揸巴士就是原罪，千錯萬錯都係巴士佬錯

Sai Sky：佢咪又係成世搭巴士

Ho Tang：上聯：抵你一世揸巴士，下聯：祝你一世搭巴士

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