DSE或取消中英文科口試　楊潤雄：非不得已決定

武漢肺炎疫情持續加劇，教育局昨日(6日)宣布押後下月27日前所有中學文憑試(DSE)考試，並制訂兩個方案，包括在疫情仍然嚴重下，筆試會延至4月24日才展開，但中、英文科口試將會取消。教育局局長楊潤雄今早(7日)在電台節目解釋，若要押後4月底才進行筆試，並繼續進行語文科口試，放榜時間或進一步延至8月，屆時將影響本地大學的收生程序或同學到外地升學。

他承認，文憑試是中學生最重要的考試，取消兩科口試並不理想，屬於非不得已的決定，但強調因應疫情發展，考生更應該顧及人身安全的問題。考評局秘書長蘇國生表示，以往有學生不能應考語文科部分考試，亦有評核方法按比例作調節。

楊指出，如果專家預測疫情延續很長時間，或變成「風土病」，日常運作始終要進行，不能全面停止等疫情散去，到時只可以改善生活習慣去減低風險，例如改善考場設計及採取防疫措施。又指如果疫情變得很危險，不能讓考生應考，屆時無可避免要再延遲公開試，放榜亦必定要延遲，影響考生報大學。

楊又指，局方會視乎疫情發展，決定能否在下月2日復課，指停課是要減少人多聚集的風險，若再延後復課，會有充足時間通知家長。他稱，現有停課安排要求學校保持開放，而校方在滿足有關原則下應盡量減少校內的人手，但局方很難規定每間學校的人手，校方需要根據經驗和實際需要決定。