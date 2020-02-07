世界夢號有乘客斷藥求助　議員促衞生署上船配藥

曾接載武漢肺炎病患者赴台被拒要折返香港的「世界夢號」，至今(7日)仍滯留在啟德郵輪碼頭，逾3000名郵輪乘客及船員登岸無期。立法會議員黃碧雲表示，直到昨晚(6日)10時，衞生防護中心公布船上有1人發燒個案，已送院治療，另有8人出現上呼吸道感染徵狀。

黃指，自世界夢號支援熱線開啟至今，收到17宗船上乘客求助個案，6宗涉及日常所需藥物斷藥、10宗關於日常品及1宗嬰兒用品，其中有2個案是全家登船。她稱與船公司溝通後，得知船上有2名駐郵輪醫生，但未知服務範圍及配藥情況。

她指出，由於之前有乘客在配藥後發現與原本處方藥物不同，而未敢服用，因此昨晚曾聯絡食物及衞生局局長陳肇始，但仍未收到回覆，批評衞生署支援不足，要求醫管局及衞生署派員上船為有需要乘客配藥。而目前船上乘客的親友，只要能提供乘客全名和房間號碼，亦可將用品交到郵輪碼頭B區安全檢查區，由職員轉交到乘客手上。黃續指，收到有乘客反映現時船上仍只提供自助餐，猶如公海一樣，擔心船內緊密接觸增加互相傳播風險，希望有飯盒可送到房間內用餐。亦有乘客指船上職員只進行日常清潔，未見特別消毒。

星夢郵輪市場部副總裁葉靜文表示，現時物資非常充足，包括食物、清潔水源、口罩等都會提供予乘客，船上亦已開放更多餐廳以分流乘客及拉長用膳時間，減少人群聚集，至於有個別客人要求送餐亦已經做到。她稱會盡量滿足需要，但指由於部分乘客是長期病患，需服食處方藥物，已通報衞生署提供特別藥物協助。被問到乘客在船上活動情況，她指船公司無收到特別指引，但郵輪現時已關閉歌劇院，泳池等大型設施，暫時未能確定郵輪解封時間。

有部分乘客的家屬不滿船公司安排，家屬張先生批評船公司熱線「打極唔通」，形容安排不知所謂。他稱船上有4名家人，今日帶了14天藥物到船上，擔心家人無了期滯留。