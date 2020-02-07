紀律部隊組支援隊入隔離營　負責巡視救火兼應急

武漢肺炎肆虐，香港出現逾20宗確診個案，其密切接觸者亦需到政府安排的檢疫中心接受14日隔離觀察。消息指保安局正統籌多個紀律部隊組織隊伍，支援檢疫中心的工作，人數約300人，成員來自警隊、消防和懲教署。消息指初步認為有關隊伍可負責巡視檢疫中心，而由於部分成員出任紀律部隊前為醫護人員，可以協助照顧接受檢疫人士。據悉已有約200人表明願意參與。

消防處發言人則表示，因應這些隔離設施，消防處計劃成立「快速應變隊」(應變隊)，在隔離設施內當值，一旦發生火警或其他緊急事故時採取即時應急行動。

消防處指，應變隊將由5名消防人員組成，負責緊急滅火及救援等任務，亦包括巡視隔離設施內的公共地方。處方會安排合適及足夠的防護和個人裝備予隊員使用，而應變隊隊員會駐守於隔離設施內的其他處所候命。

處方又指，該應變隊不需要負責照顧被隔離人士，但處方會密切留意隊員身體狀況。而員工於隔離中心執勤完畢或處理完懷疑個案後，相關的前線人員、車輛及設備均要根據現行指引進行消毒。位於隔離設施鄰近的消防局亦會提供後勤支援，例如提供更衣和清潔的設施等。