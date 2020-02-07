傳衞生署招募醫護義工　無償工作被批不合理

武漢肺炎疫情嚴峻，政府要求經內地入境人士接受14天的強制檢疫，據悉，衞生署近日向大學及護學院發信招募醫護義工，為需要接受家居隔離的人士進行電話健康檢查，每節工作8小時，一星期約5節，但被質疑電話監察的成效及要求醫護學生無償工作不合理。

香港公共醫療生協會會長馬仲儀醫生表示，醫學監察分為兩部分，一是被監察的人士不准外出，二是了解其健康狀況。電話健康檢查可以作為初步篩選，若發現病人健康有異常才轉交衞生署跟進，但就不能監察相關人士有否外出。馬指招募信件近日才發出，但由於是無償工作，未知有多少人會參加。不過她認為無償工作並不合理，應提供適當的薪酬。

有人在「No Stake醫學生」的Facebook上載一封疑是由衞生署發出的信函，內容是招收五、六年級的醫學生做義工，為需要接受家居隔離的人士進行電話健康檢查。另亦向公開大學護理學院等多間學校招募四、五年級的護士學生做義工。本報正向衞生署了解。

據相關信件內容，義工主要工作是透過電話向接受家居隔離人士進行電話健康檢查，了解受檢疫者有否遵守指示、有否不適或徵狀及提供衞生健康建議。義工每節工作8小時，一星期約5節。工作地點是石硤尾公共衞生檢測中心。不過貼文一出，網民的焦點並不是參與工作，而是質疑要學生做義工，無錢收，無口罩等等，也懷疑原來所謂「強制檢疫」只是進行電話監測。