港航削航班擬裁400員工　地勤每月放兩周無薪假

香港航空主席侯偉今日(7日)向員工發信，指港航因武漢肺炎疫情計劃裁員約400人，消息指被裁員工包括乘務員及空中服務員。在港的地勤人員會由本月17日至6月30日間，每月至少放無薪假2星期，每星期工作3日；空中服務員及機師則另有無薪假計劃。

信中指，武漢肺爆發全球大流行，世界各國政府對入境和檢疫提嚴格要求，進一步影響香港旅行需求，對港航業務構成了嚴重威脅，須採取有力措施來減輕有關挑戰。港航指過去12個月已實施節省成本措施並調整服務，包括降低頻率及暫停北美和亞洲服務。

為了遏制新冠狀病毒傳播，本月11日至3月期間將每天業務範圍從82個減少到30個，因此會減少運營人員和一般員工需求。目前裁員行動將影響約400名員工，港航會通過自然流失及調動機師至其他航空公司進行。員工消息指，被裁員工包括多名乘務員、高級乘務員及空中服務員，預計在下月底派出「大信封」。

港航上月30日宣布，因應港府就新型冠狀病毒推行緊急級別應變措施，港航即時取消至2月11日逾百班往來內地的航班，涉及航班包括往來杭州、海口、三亞、南京、上海等地。另會在其他航班上採取臨時措施，包括不會向商務艙及經濟艙的乘客派發被單和枕頭，在經濟艙收取餐盤時也不會同時供應茶或咖啡。