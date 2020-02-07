連鎖便利店今午派10萬口罩　每名長者可獲發5個

「武漢肺炎」在港持續增加感染案例，市面上口罩仍然短缺，連日來多個機構、商家組織派口罩活動，其中連鎖便利店OK宣布將於今日(7日)下午1時起，在旗下20間分店向65歲或以上長者派發免費口罩。

20間分店遍布港九新界，每間將會派發1000個籌號，輪候人士需出示長者咭或香港身份證。東網記者分別走訪位於油麻地佐敦道、筲箕灣愛東邨及將軍澳欣明苑的分店，就現場所見，各間分店均有過百人在門外排隊，部分長者坐在石壆上歇息，各店職員沿人龍協助維持秩序。

至下午1時，各分店準時開始派發籌號，而便利店職員則在門外分裝口罩。其中在愛東商場，現場有約300人排隊，排頭位的伍伯伯指，自己現時所用的口罩已重用數天，因在外面完全買不到口罩，剛巧見到有口罩派便即時排隊，已經等候約1個半小時。而現場部分排隊長者亦未有戴上口罩，未知是否已用盡存貨。

同樣在愛東商場成功獲派口罩的葉生指，自己所戴的口罩已用兩日，平日只能靠家人間中給自己1個口罩用，惟有「慳住用」，直言可以免費領取5個口罩「好開心」。

另外，在欣明苑亦有逾500人排隊，人龍沿路排出屋苑，龍尾接近將軍澳警署後門。派籌期間，職員向第1,000名籌號以後的排隊人士表示名額已滿，將會截龍，惟排在截龍後第一位的王女士並不死心堅持排隊，指希望有奇蹟出現，結果職員在派發籌號後發現尚有剩餘口罩可供派發，王女士即時獲發籌號，成為奪得尾籌的「幸運兒」，對此她直言覺得「好開心」。