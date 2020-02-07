美食車「疫市」停業　促場地退按金解困

武漢肺炎突擊，訪港旅客大減，多個主題公園亦暫停開放，美食車在「疫市」中無奈被迫停業！美食車大聯盟發言人林瑞華表示，香港迪士尼樂園、海洋公園，以及尖沙咀的博物館均關閉，美食車不能進場，亦無客流，只能暫時停業。他希望各場地能退回按金，以紓解業界的營運壓力。旅遊事務署確認因康文設施、主題公園暫停開放，部分大學亦停學，全部美食車場地現已關閉。

林指，迪士尼樂園及海洋公園是最好生意的營運地點，但已因疫情暫停營業，其他美食車輪更地點生意更差，相信大部分美食車都已暫停營業。他指迪士尼樂園年初一(1月25日)突然宣布初二(1月26日)起暫停營業，但園方竟稱樂園酒店仍有營運，美食車可自行選擇是否離開，認為迪士尼拒退回租金做法不合理。

此外，美食車營運時，除每次要向場地繳交入場租金外，營運之初還要向場地繳付按金，各個場地收取的按金不同，以8個場地計算，合共繳付約7至8萬港元按金。林認為美食車每次入場前已先繳付租金，不存在欠租問題，應將按金全數退回。