14天強制隔離明晨實施　有港人為免坐「疫監」趕衝線

武漢肺炎疫情日益嚴峻，政府本周三(5日)公布將邊關的防控升級，要求所有經內地入境的人士都要強制檢疫14日，變相坐「疫監」，相關措施會於明日(8日)凌晨起實施。雖然措施快將實施，但經港珠澳大橋香港口岸到港的人流仍不算多，小巴及巴士站人龍亦不算長。大多數回港的人士稱知道強制檢疫政策將實施，指並非因政策而趕過關，但表示短期內不會再到內地。

回珠海過年返港的鍾女士表示，表示「最緊要健康，唔會覺麻煩，大家都唔想」，不擔心再到內地後返港要隔離。她指過年時亦一直留在老家沒有外出，表示短期內不會再到內地；由澳門經香港回馬來西亞的李先生亦知道有強制檢疫措施，稱非因此而選擇於今天回國。他指沒有因新措施而感到麻煩。

到內地過年的楊先生知道強制檢疫即將實施，表示今天特別趕回港，因要開工而擔心遲了會被隔離14天。他贊成回港後要強制隔離，「麻煩都要制，大家都要健康」，認為政策很好。

另外，1名不願透露姓名的男士剛從澳門回來，表示不知道將實施隔離政策，但稱不會再到澳門或內地，因怕回來要隔離。

今早所見，經港珠澳香港口岸離境到內地或澳門的人士只有寥寥數人，關口異常冷清，只有巡邏警員、關口職員與清潔工。至於大樓內只有便利店、優品360及兩間化妝品店照常營業，其中1間化妝品店的職員表示，近日近乎沒有客人光顧，估計新措施實施後生意額會更少。當被問及會否繼續營業，她則稱要視乎公司安排，但現時未有收到消息不用上班。