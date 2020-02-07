明起內地入境強制隔離　港人花4倍價錢撲機票

武漢肺炎疫情持續擴散，由明日(8日)凌晨起，所有從內地入境人士需接受強制檢疫14天。香港國際機場今早(7日)有數班分別由上海、天津、南京等內地城市抵港航班，多名乘客透露，他們原定在稍後日子來港，因獲悉港府的強制檢疫措施，均擔心造成麻煩，連忙改訂機票回港。更有乘客不惜代價，願意付出比平常機票貴近4倍金額搶購機票。

由上海返港的劉先生指，自己早前到內地探親，原定下周三(12日)回港，昨日(6日)獲悉強制檢疫措施後便匆忙回港，又指昨日下午3時到上海浦東機場購買機票時，大部分來港機票都索價不菲，他最終找到另一個機場、即上海虹橋機場，以逾4000港元價錢購票，但已較平常機票貴近4倍。

從南京來的朱小姐指，她因公幹來港，短期內便會回國，因獲悉香港實施強制檢疫，擔心再晚兩天便不能來港，遂改機票提早出發，又認為強制檢疫對旅客造成一定麻煩。另一名帶着女兒返港的市民表示，對強制隔離措施感到擔憂，遂決定提早到港，寧願自行在家中隔離。

在機場內，旅客的防疫意識明顯加強，不乏有人佩戴護目鏡，甚至戴上兩片口罩，或用消毒酒精噴洗隨身行李後方離開機場。接機大堂的食肆及商店全部營業，至中午時分，大部分食肆的入座率有約近八成。