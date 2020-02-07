政黨引述港府指中港司機不落地可免隔離　籲港府派口罩

武漢肺炎疫情嚴重，市道蕭條，有政黨今日(7日)會見勞工及福利局局長羅致光，就勞福、人力範疇等提出多項建議，與民共渡難關及應對疫情。

民建聯家庭事務委員會主席鍾嘉敏提到，曾於會上提及中港司機從內地回港，是否需要被隔離14日的安排，並引述局方所指，只要中港司機保持車廂清潔，並行貨運通道，不落地及戴口罩接受檢疫，就可獲得豁免毋須在港接受隔離，以確保香港貨品及蔬果供應量。至於需要經常往返中港兩地照顧孩子的母親，未抵港的暫時不需到港，簽證會延長，而已經抵港及正處理簽證的則會特事特辦。

立法會議員鄭泳舜指，政府早前宣布設立100億港元防疫抗疫基金，認為當局應盡快運作，因為現時零售及飲食業生意慘淡，失業情況陸續出現，建議設立「逆境失業援助金」，幫助失業或開工不足的市民。

議員陳恒鑌則指，建議政府提供特別津貼予過去幾日緊守崗位的醫護，令他們感受到社會的支持。口罩短缺方面，議員梁志祥稱已建議政府向弱勢社群，如老人中心、幼兒中心及獨居長者等免費派發口罩，又引述局方指將積極考慮該建議，待政府有足夠口罩時會派發。

因應現時菲律賓等國家不批准外傭來港，觀塘區區議員顏汶羽則促請勞福局跟進，同時建議若在港的外傭合約期屆滿，政府可延長工作期，或為她們配對新僱主，令他們能夠在港工作及逗留。