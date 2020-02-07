醫護排隊買口罩短片瘋傳　廣華醫院稱有足夠防護裝備

短片所見，有多名身穿醫護制服人士排隊購買口罩。

武漢肺炎疫情持續，香港口罩供應緊絀，連醫護都需要排隊買口罩。今早(7日)網上瘋傳一段短片，該片段由廣華醫院前線人員拍攝，顯示在醫院內的小食部，多名前線醫護排起長龍購買口罩。

拍攝者苦嘆，沒有想到連醫護人員包括醫生、護士都需要排隊買口罩，而小食部5港元兩個口罩迅速售罄，直言：「排完又排，排完又排，簡直奇聞，兩個字講晒，淒涼！」

片段在網絡被轉發傳開後，立即引起軒然大波。網民鬧爆政府防疫無能，反問：「做醫護要自費(買口罩)咩玩法？」有網民更形容，目前情況如同叫人去打仗，但武器要自備，哀嘆：「香港人好可悲！」

廣華醫院發言人就事件澄清，指該院設有復康店，供病人購買不同醫療和復康用品，而有關復康店日前發售口罩期間，曾吸引大批公眾人士輪候。由於市面口罩供應短缺，部分醫護人員亦輪候購買口罩作私人日常使用。

院方表示有足夠的個人防護裝備，包括口罩，供員工於臨床工作時使用，保護員工及病人安全，並呼籲公眾轉發網上訊息時必須謹慎，避免影響公立醫院運作。