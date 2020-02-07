網傳政府逼公務員去隔離營做義工　看守隔離人士

明日(8日)凌晨零時起所有經內地入境人士要強制檢疫14天，網傳政府要求公務員去隔離營做「義工」。有公務員反映，各部門主管今日(7日)被要求交人做「義工」，需不日到隔離營看守被隔離人士，或家訪在家隔離的港人。

該公務員透露，自己並非專業職系員工，沒有醫療背景，只是普通文職，但已被上司交名，而其他部門亦有同樣情況，事前沒有收到通知，對此感到非常憤怒。

有相關文件列出至少5項「義工」的工作，當中包括打電話到隔離人士住處、隨機家訪、駐守隔離營看管被隔離人士，以及派餐和物資等。該公務員直言，其中兩項工作屬高風險：「連看守隔離營都要我哋普通同事負責，究竟紀律部隊做乜嘢？」質疑這是警察不願做的工作，政府便將之攤分給其他部門，絕不合理。

政府發言人今午表示，就社交媒體流傳有政府部門強迫員工參與抗疫的義務工作，政府澄清該網上傳言全無根據。發言人指，因應疫情嚴峻，政府希望部門能鼓勵員工和已退休的公務員，以自願性質參與對抗疫情的義務工作，處理一些運作需要的支援，而並非處理醫療或專業工作。在工作許可情況下，部門會借調自願參與義務工作的員工到衞生署、民政事務局及其部門和社會福利署。