76%受訪者不滿港府抗疫表現　近半人口罩只夠用兩周

武漢肺炎疫情在港爆發，香港民意研究所(香港民研)今午(7日)公布最新民意調查，香港民研自上月29日開始，分別以隨機電話抽樣方式及網上問卷形式進行調查。截至今早9時，兩個組別分別有1875人和21,109人參與，同樣有76%受訪市民不滿港府處理疫情的表現，滿意的則只有9%。

有關全面封關方面，兩個組別同樣有逾70%受訪市民支持，隨機電話抽樣組別有76%，而網上問卷組別則有74%；反對人數則分別為14%和15%。

對於現時有前線醫護發動罷工抗議，隨機電話抽樣組別有60%受訪市民支持，反對的有31%；網上問卷組別方面則有65%受訪市民支持，反對則有29%。

另外，香港民研在本月3日開始就口罩儲備方面進行調查，有1106人參與隨機電話抽樣調查，有11,601人參與網上問卷調查。結果顯示，在隨機電話抽樣組別有53%受訪市民目前只有兩星期或以下的口罩儲備，一個月以上的只有14%；在網上問卷組別方面，有41%受訪市民目前只有兩星期或以下的口罩儲備，一個月以上的只有16%。

西貢區議員方國珊表示，市民反映極難購買口罩，甚至有人會重複使用同一口罩，並提到外國政府也為市民提供口罩，批評港府未有做好把關措施，為市民提供口罩。她表示，曾建議政府應把口罩列入《儲備商品條例》，控制口罩的價格和儲量，確保市民有足夠儲備。