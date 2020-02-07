網民熱話：強行攝位撞尾板　網民斥七人車「輸晒」

司機在馬路上行車，判斷力相當重要。日前（4日）就有七人車司機眼見有貨車停下，仍強行攝位，卻未發現貨車尾板已降下，結果從後撞上，車身慘遭「毀容」。不過網民就毫不同情司機，直指是「生車撞死車」，自找苦吃。

相關短片由網民Chris Chan於Facebook群組「馬路的事討論區」上載。事發於荃灣香車街，當時七人車見有一架貨車停在路中，於是嘗試繞過貨車前行。然而片中可見，七人車司機疑似沒察覺貨車尾板已降下，繼續前行，結果左邊車身與尾板「親密接觸」，慘遭刮花，事後司機落車查看，片段亦告終結，不過相信司機難免要花錢維修。貼文揶揄道：「眼大睇過龍？咁就...要換門」，又指如此撞法，索償機會甚微。

片段發出後，眾多網民指摘涉事司機「冇睇清楚」，有人斥：「自己看到尾板都夾硬過」亦有人勸司機：「交學費啦！」、「一般都入得幾深，件尾板好堅。」

網民有話說：

歐陽克權：點睇都知唔夠位啦

Chan Koey：人哋唔起塊板，咪又係碌到人哋塊板，如果擺啲貨喺度，咪撞爛晒

Yu Yu：塊尾板仲要佢賠

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