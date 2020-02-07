港人為避「疫監」急乘直通巴返港　直言內地氣氛緊張

武漢肺炎持續蔓延，政府早前宣布明日(8日)凌晨零時起，所有經內地入境人士一律強制檢疫14天。東網記者今午(7日)到位於太子的直巴站視察，1小時內至少有5輛直通巴到站，平均每輛直通巴士載有至少20名乘客，大部分人自稱為香港居民，不少人直言趕在「大限」前回港。

香港居民蘇女士指，早前因農曆年回內地探親，直指「就係知道(強制檢疫)先返嚟」，「返到嚟要隔離點算」。她又指，在廣州市逗留了10多日，形容內地氣氛緊張，「個個唔出門口」，又指自己一直沒有外出十分「陰公」，且不容易購買口罩。

經深圳灣口岸回港的朱太指自己是香港居民，但長期在深圳居住。朱直言，不想因為14天「疫監」而錯過送兒子到台灣讀書的時機，又認為內地比香港更安全，但不得已才回港。她形容內地防疫措施非常嚴謹，每個小區均有人員檢測體溫，所有公眾設施關閉，「係唔可以去街㗎，要盡量留喺屋企」。

香港居民陳女士稱，自己特意在「大限」前從江門回來，原預計逗留當地11日，但今提早1天回來。她指父母和兄長都在內地居住，「(親人)唔會過嚟啦，唔畀雙程證嚟吖嘛」，她形容現時是非常時期，內地衞生情況「好好」，堪比香港。