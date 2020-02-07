疫情肆虐港遊客大減　議員冀銀行出手助旅業周轉

武漢肺炎疫情持續，飲食、運輸、旅遊及零售業受疫情影響而經營困難，其中旅遊業尤為嚴重。現時入境及出境旅遊團或個人遊等旅客數字幾乎跌至0，業界營運及資金流都遇到困難，出現「借咗錢但還唔到錢」的情況。旅遊業界議員姚思榮指，中銀(香港)推出的物業按揭「還息不還本」及向中小企推出抗疫專項貸款計劃，貸款金額最高200萬港元，還款期最長60個月等抗疫貸款安排可實質幫助到業界。

航運交通界議員易志明則提及泊車問題，指運輸及房屋局及運輸署正積極尋找政府閒置土地，以低廉價格租予交通業界擺放車輛，解決資金流困難。飲食界議員張宇人則指已會見財政司司長陳茂波，他期望金管局能在目前經營環境嚴峻時期，要求所有香港的銀行除了物業按揭外，其他貸款都能提供「還息不還本」安排，並稱要求獲得陳茂波同意，承諾會作出跟進，相信對方會呼籲所有銀行伸出援手，亦希望銀行方面可盡快作出相應安排。

金融界議員陳振英表示，金管局及銀行業界對中小企面對的融資困難非常關注，早前亦成立溝通平台，會積極推出措施度過難關，亦促請有需要的業界人士立即聯絡銀行提出需求。