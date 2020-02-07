政Whats噏：接連被屈派CSI口罩　工聯會怒斥失實報警

工聯會早前向市民派發口罩，事後喺網上被質疑派發由懲教署工業組女囚犯(CSI)生產嘅口罩，工聯會會長吳秋北同議員郭偉強就強烈讉責有人惡意造謠，話「老屈」工聯會，喺疫情危急之際，影響民心同社會穩定，今日(7日)到北角警署報案，要求跟進失實指控。

郭偉強話政府已明確講過CSI口罩只供應畀政府部門，所以一而再有人喺網上發放工聯會派發CSI口罩，根本係造謠，「老屈」工聯會。而喺社會氣氛咁緊張，疫情又咁危急嘅情況下，竟然喺網上發放呢啲假消息，所以工聯會必須對呢啲無聲嘅抹黑同失實指控採取行動，以正視聽。

吳秋北就話依家疫情咁嚴峻，呢啲網上假消息造謠生事，嚴重分化社會，只會影響抗疫嘅工作。佢話呢啲人咁得閒喺網上做抹黑行為，不如學工聯會一齊搵口罩，幫下啲基層市民喎。

早前已有網民質疑工聯會元朗前區議員姚國威，同政府「私相授受」而拎到唔少CSI口罩，姚否認並已報警處理，點知近日工聯會再度被網民質疑有CSI口罩，話喺柴灣天橋拎出嚟派畀老人家添，質疑工聯會派發CSI口罩，工聯會離島前區議員鄧家彪就撲出嚟怒斥「造謠可恥，天打雷劈畀人拉」，仲話：「如(派發CSI口罩)屬實，我同你食咗佢！」