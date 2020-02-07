政Whats噏：武肺致手停口停 演藝文化界或人才流失

受武漢肺炎疫情影響，各行各業都受到打擊，演藝同文化業界都唔例外。事關康樂及文化事務署唔再提供活動場地，學校又停課，好多表演同培訓項目都被迫取消，業界代表今日(7日)喺一個諮詢會中大吐苦水，唔單止話「手停口停」，更直指行業或會出現大規模嘅人才流失，威脅到香港本地文化嘅承傳，要求政府支援。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國今日舉辦咗一個業界諮詢會，共有50名業界人士出席，商務及經濟發展局副局長陳百里都有在席，聆聽意見。

好多業界代表喺會上話，不論係從事表演藝術、藝術或體育培訓教育嘅業界工作者，大部分都屬於自由工作者(Freelance)，惟受疫情影響，佢哋嘅工作全部被取消，完全冇收入。

有業界代表話，所有演出嘅風險由最弱勢嘅個體從業員嚟承擔，令大部分從業員都面對嚴峻嘅生計問題。如果問題持續，好多從業員可能被迫轉行，行業會出現大規模嘅人才流失，對業界嘅長遠發展，甚至香港本地文化同演藝行業帶嚟極大打擊，威脅到香港本地文化嘅承傳。另有業界代表反映好多企業同團體都面對現金流失嘅問題，希望政府可提供貸款或促使銀行提供貸款，協助業界。

馬逢國就話政府必須要拆牆鬆綁，考慮向已提供服務嘅業界提供資助同透過跨部門協作，為業界提供唔同嘅支援方案，更要制訂具針對性嘅方案，協助自由工作者度過難關。