物流署庫存不充裕　訂逾4800萬個口罩抵港僅300萬個

武漢肺炎疫情持續，香港市民紛紛四出「撲口罩」防疫。財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，政府物流服務署(物流署)已接洽接近20個國家超過400個供應商，而特區政府駐海外的經濟貿易辦事處和個別人士亦積極提供協助，目前已訂購超過4800萬個口罩，至今已送達的口罩有約300萬個，其餘的希望陸續如期運到。

劉怡翔指，由於全球各地都面對市場供應緊張，有些國家更已實施出口管制，所以已經訂購的物品能否如期全數送達，是其中一樣需要面對的挑戰。而物流署目前的庫存並不充裕，只有約1200萬個口罩，已包括直接購買及已送達的約300萬個口罩，供各政府部門使用，其中會優先供應予衞生署的醫護及港口衞生人員、向市民提供服務的前線人員，以及檢疫中心的市民及工作人員使用。

另外，物流署在1月底以公開招標的形式購買口罩，是一個「補底」的做法，目的是通過全球公開招標，接觸更多的供應商，希望能爭取更廣泛的貨源。劉稱，雖然招標未必有回應，但不想放棄任何機會，也並不影響當局直接採購的工作。