車輛周六起進出深圳須提前申報　粵港貨車由海關檢疫

武漢肺炎疫情蔓延全國，廣東確診人數已超越浙江，繼湖北後第二重災區，其中深圳市確診人數更是全省最高。深圳市防控指揮部周五（7日）宣布，對全市屋苑及村落實施封閉管理，出現確診病例的大樓一律實行14天的「硬隔離」。另深圳市公安局交警局同日宣布，將在周六（8日）零時起在所有進出深圳的公路或道路實施提前申報措施，車輛首次通過「防疫檢查點」前，必須提前通過網上進行申報。

根據市防控指揮部下發的《關於建立健全社區聯防聯控機制的若干措施》規定，所有社區屋苑要100%實行圍合封閉式管理，出入口處設立檢查站，住戶進出屋苑要接受體溫檢測，外來人員和車輛一律不得進入，特殊情況經住戶同意進入要備案，一早發現發燒病人須立即向社區報告，並送到醫院就醫。

對於從市外旅遊、探親等返回深圳的住戶，須了解其近14天內的居住史、旅行史、接觸史；14天內有疫區旅居史的市民要居家隔離；與確診病例有密切接觸史者要集中隔離；出現確診病例的住宅樓一律實行14天的「硬隔離」，由社區工作人員和志願者提供送餐上門、代購生活用品等無接觸服務。

另據深圳警方通報，有需要提前申報對象包括外地（深圳以外地區號牌）車輛、今年1月1日曾前往或途經疫情發生地的深圳（粵B）牌照車輛、司機或乘客是非深圳戶籍人員的車輛，和中型以上客車的所有非深圳戶籍乘客。

除粵港兩地牌照貨車、巴士外，上述所有客、貨車的車輛牌照、司機及全車乘客都必須提前申報。至於粵港兩地牌照貨車，則交由海關負責檢疫登記，市內行駛的巴士，毋須提前申報。通報強調，司機或乘客原則上應提前1天，在官方指定途徑上完成申報。申報後，車輛可在檢疫點專門的「申報通道」進行體溫檢測，通過檢測即可放行。