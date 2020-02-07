懲教署義工加入生產線　目標月製250萬個口罩

為提高口罩生產量以供應政府部門，懲教署早前召集在職或退休人員任義工參與口罩生產，計劃今日(7日）正式開始，超過800人報名，未來數星期工作名額幾全部爆滿，連同在囚人士，每日24小時分3更進行生產，懲教署期望每月可生產250萬個口罩。

有資深懲教人員指，今日首批60名義工準時下午4時進入羅湖懲教所口罩生產工場開始工作，全神貫注在生產口罩。據悉，懲教署署長胡英明亦有參與，負責將口罩包裝入盒。另有部份同事收早更後趕來做義工，亦有退休很久的前輩義工特意前來。

資料顯示，專門收容女在囚人士的羅湖懲教所，為香港唯一一個生產口罩的懲教院所，去年平均每月可生產口罩110萬個，2005年取得Q嘜認證質素保證。由於口罩是貼身防護產品，製造時從品檢、縫合口罩主體、焊接耳線及包裝皆在設有空氣過濾系統的隔離環境下進行，女在囚人士亦須穿上整套工作服，確保製成品不受污染，而她們每周6天工作，按不同工種獲取不同周薪。