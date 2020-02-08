港增2宗武漢肺炎確診個案　患者分別居御龍山及雍翠苑　

衞生防護中心公布，截至昨晚(7日)8時，中心正調查兩宗新增輸入的新型冠狀病毒感染確診個案；本港確診個案累計共26宗。

首宗新增個案患者為58歲男子，他獨居珠海，過往健康良好。患者自本月4日出現發燒和咳嗽，本月5日返港，翌日向私家醫生求診，同日到北區醫院求醫並入院接受隔離治療，現時情況嚴重。

患者於潛伏期內由珠海往返澳門工作，本月5日經港珠澳大橋口岸返港，並於上水雍翠苑與友人同住。其友人沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

本月6日上午約9時，患者從上水雍翠苑乘的士到粉嶺華明商場，當日上午約11時則從粉嶺華明商場乘的士到北區醫院，中心呼籲有關的士司機致電熱線聯絡。

另一宗新增個案患者為42歲男子，他過往健康良好，居於火炭御龍山。患者自本月3日出現發燒和咳嗽，本月6日到威爾斯親王醫院求醫並入院接受隔離治療，現時情況穩定。

患者病發前曾於上月22日由香港前往深圳寶安國際機場乘飛機到河北省，上月26日由河北省乘飛機到廣州，同日再往澳門，本月2日由澳門乘船返港。與他同住的家傭出現病徵，會被送往威爾斯親王醫院；同住友人則沒有病徵，將被安排接受檢疫。

患者曾於本月6日下午約2時從御龍山乘的士到威爾斯親王醫院，中心呼籲該的士司機致電熱線聯絡。

另外，衞生防護中心公布正接受14天家居檢疫人士居住大廈名單，部分人士已完成家居檢疫，因此名單由前日逾100個減至88幢大廈或處所，家居檢疫最後日由2月7日至18日不等。中心更新過去14天曾有確診患者逗留的大廈名單，新增的是上水雍翠苑、及火炭御龍山第10座。

正在接受14天家居檢疫人士所居住的大廈名單：