東方日報A1：家居隔離難監督　隱形患者恐播毒

武漢肺炎肆虐，本港確診人數持續增加。政府凌晨起實施強制隔離措施，但凡過去十四日到過內地人士，入境後都要接受強制檢疫十四日，港人可在家隔離，旅客則於酒店隔離。被隔離人士禁止外出，但不會獲發追蹤手帶，期間需戴口罩及量體溫，當局亦會抽樣突擊檢查，而違例者最高可被罰款二萬五千元及監禁半年。政府官員多番強調需靠檢疫人士自律，有學者質疑隔離措施成效，認為難以監察，隱形患者恐播毒，批評政府防疫工作不夠狠，斬件式公布措施，欠缺全盤考慮。

政府日前公布將實施強制檢疫措施，政務司司長張建宗昨日下午始與多名官員公布執行細節。行政長官會同行政會議昨召開特別會議，根據《預防及控制疾病條例》訂立《若干到港人士強制檢疫規例》和《預防及控制疾病（披露資料）規例》兩條附屬法例，今日起所有入境人士若過去十四日到過內地，均須強制檢疫十四日，違者最高可被罰款二萬五千元及監禁六個月。

張指出，有四類人士可獲豁免，第一類是對供應香港正常運作或香港人日常生活的物品和服務；第二是對政府事務運作屬必要的；第三是對保障香港人的安全或健康或處理公共衞生緊急事態屬必要的；最後是其個案極其特殊，符合香港公眾利益。張舉例指，例如使用陸路口岸的跨境貨車司機、抵港客機和貨機的機組人員、船員、漁船船員等，但他們每日都要戴口罩，以及量體溫呈報衞生署。

食物及衞生局局長陳肇始表示，所有人入境時都有體溫檢測，如有武漢肺炎病徵則另行處理，只有風險低的人士才可家中檢疫，期間要戴口罩和量體溫，禁止離家，非港人則於酒店檢疫，沒有入住地方則由政府安排設施。

食衞局副秘書長鄭鍾偉補充指，如入境人士的簽注不足十四日會被拒入境。檢疫期間政府提供兩條熱線，分別是衞生署和民政事務署，如有需要可安排送餐。鄭強調︰「除同住家人，檢疫期間不可以找親友來聚聚，否則違法，政府會抽樣突擊檢查。」又指檢疫人士不會獲發追蹤手帶，因他們風險較低，但如有人曾離家，亦不排除發出手帶。

此外，民望長期低迷「墊司底」、被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊昨日雖亦有出席記者會，但猶如布景板，至答問環節尾聲始應張建宗要求，略略回應幾句。鄭表示，雖檢疫人士無追蹤手帶，但相信執法部門可追蹤到他們，希望每個人都守法。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評政府在防疫工作上欠缺全盤考慮，公布檢疫措施也要斬件式公布，又質疑強制檢疫要靠人自律，成效存疑，亦令人對有否足夠人手去執行有疑慮，「一係就搵個地方一齊隔離，咁先有阻嚇作用，一係就全面封關，依家係唔湯唔水。」

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