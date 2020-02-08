探射燈：心急易中伏　中介唔成功照收費

港人移民意欲高，易誤墮陷阱。有港人透過中介公司參與歐洲國家的「黃金簽證」之稱的投資移民簽證，疑被誤導，無從退款；有市民參加中介公司推介的平價移民方案後，不斷被追加收費，若不繳付，非但無法成功移民，已繳費用同樣血本無歸。

「當時聽中介講買咗樓就可以攞到歐盟護照，最後先發現成件事同預期嘅有出入。」參與移民中介公司葡萄牙黃金簽證移民計劃的陳先生，去年才驚悉黃金簽證只能獲得葡萄牙永久居留權，他需要額外申請並通過語言測試，成功入籍才可獲葡萄牙護照，「我覺得自己畀人誤導咗。」他要再花多1倍金錢及兩年時間，另找公司協助才望成事。

移民及投資策略專家李明正透露，有人透過中介公司參加西班牙黃金簽證計劃，聲稱申請人只需每年在當地逗留1天便可維持簽證資格；惟5年過去，申請人方發現若要入籍，需在首5年在當地坐4年2個月的移民監。申請人最終未能入籍西班牙，耗費資金亦「倒落鹹水海」。

李提醒，現時並無相關法例及政府部門監管移民行業，出現糾紛時難以界定權責，呼籲欲移民的市民要了解相關計劃詳情、預期成效以及潛在費用，便宜莫貪。

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