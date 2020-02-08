Dr.東：每周吃紅肉、加工肉2次　患心臟病風險增7%

紅肉及加工肉已被世衞列為致癌物，美國醫學會最近刊登的一項大型研究再發現，紅肉及加工肉與心臟病息息相關，若每周進食兩次紅肉或加工肉，如兩片煙肉或兩條香腸，有關人士患上心臟病的風險會較不進食者增加百7%，早死風險亦增加3%，故即使進食者並非「食肉獸」，亦須注意紅肉及加工肉帶來的健康風險。不過，香港防癌會4年前的一項調查卻發現，港人平均一餐就進食270克紅肉及100克加工肉，超出專家建議的上限。

美國西北大學於《美國醫學會期刊—內科醫學》發表一項研究，分析近3萬名美國人的飲食習慣及健康數據，被研究對象的平均年齡為53歲，結果顯示，研究群組進食紅肉與加工肉次數，與他們患上心臟病及早死的風險有密切關係。有關人士只要每周進食兩次紅肉，早死風險已會增加3%；每周若進食兩次紅肉，患心臟病風險更會增加4%，若進食加工肉則會增加7%。

研究人員發現，被研究對象每次進食上述肉類的分量約等於4安士，即115克，相等於2片煙肉、2條香腸或1份熱狗，即每周只要進食8安士的紅肉，或4片煙肉，已可被列入高危一族。常見的紅肉包括牛肉、羊肉或豬肉等；加工肉則包括煙肉、香腸、沙樂美腸或火腿，或任何醃製肉類。

至於白肉，研究指每周若進食兩次雞肉，亦會增加患心血管疾病風險，不過該風險與煮法有關，當中炸雞含有反式脂肪，是患心臟病的高風險因素。學者建議大家多吃魚肉，尤其是深海魚，因其含有較豐富的奧米加三脂肪酸，對人體有益，如鮭魚、鯖魚、沙丁魚及鯷魚等。

對於紅肉及加工肉的食用安全，世界各地都有專項研究，歐洲一項大型研究曾經分析40萬人，發現每日進食一百克紅肉或加工肉類，患心臟病風險已大增19%，英國衞生當局建議國民每日不應進食紅肉或加工肉超過70克，否則會增加患大腸癌風險。

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