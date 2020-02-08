強制檢疫生效首天　深圳灣入境人流稀疏

武漢肺炎仍然肆虐，本港確診數字不斷上升，港府連日被市民群聲指摘「歎慢板」把關不力後，終於宣布由今日(8日)凌晨起，所有內地來港人士須強制接受14天的檢疫措施。

今早6時30分，深圳灣香港口岸開關，記者在場等候至近早上7小時，始見首名過關入境的港人張小姐。張表示入境時收了一份當局派的資訊包，她稱早前返內地探親，坦言早一、兩天才知悉香港關口今日實施強制檢疫，坦言返港後不清楚家裡是否有足夠糧食，但相信有足夠口罩。而為保障家人健康，她會與家人分房，飲食仍會分開，自律隔離14天。

張又指出，內地的防疫措施比香港更嚴，根本無法外出四處走動，坦言「出了街都未必可以返到屋企」，試過有二、三天在車內度宿。

第二位過關返港的女士指出，她是香港人，早前返內地探親，形容入境時要測體溫，填健康申報表及回答相關的健康問題。她直言因錯過航班至今日才返港，但會遵從當局指示自我隔離，被問到在香港的居所是否有足夠儲備，她深信足夠應付。

至於第三位入境、戴兩個口罩的溫先生指出，過關時要探測三次體溫，「簽咗」好多張表，他家住旺角，會返回家居自我隔離。

另外，由政府物流服務署租用的旅遊巴士，則泊在關口入境位置，據悉是接走在香港沒有住所或酒店的內地旅客，但至於會把他們送去那裡隔離，有司機聲稱未收到指示。